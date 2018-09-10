Избирком отказал в выдаче бюллетеня для голосования жительнице ЯНАО

9 сентября жительница тундры из бухты Находка Юлия Сусой пришла оставить свой голос за одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания. Но на избирательном участке № 1305 ей отказали в выдачи бюллетеня, мотивируя, тем, что Юлия уже проголосовала во время досрочного голосования.
Жительница тундры написала жалобу в ТИК Ямальского района и указала, что бюллетень мог быть подписан ее 17–летним сыном, во время досрочного голосования, когда к ним прилетали представители избирательной комиссии.
Вторая жалоба, по данному нарушению, поступила от кандидата в депутаты Заксобрания ЯНАО Ейко Сэротэтто. Как сообщила председатель ТИК Ямальского района Светлана Гулакова, оба заявления будут рассмотрены до подсчета голосов.