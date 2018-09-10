Избирком отказал в выдаче бюллетеня для голосования жительнице ЯНАО

9 сентября жительница тундры из бухты Находка Юлия Сусой пришла оставить свой голос за одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания. Но на избирательном участке № 1305 ей отказали в выдачи бюллетеня, мотивируя, тем, что Юлия уже проголосовала во время досрочного голосования.