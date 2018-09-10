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Избирком отказал в выдаче бюллетеня для голосования жительнице ЯНАО

10 сентября 2018, 09:40
9 сентября в единый день выборов жительнице ЯНАО на избирательном участке №1305 не дали бюллетень, так как за нее уже проголосовали.
Сюжет
ЯНАО

9 сентября жительница тундры из бухты Находка Юлия Сусой пришла оставить свой голос за одного из кандидатов в депутаты законодательного собрания. Но на избирательном участке № 1305 ей отказали в выдачи бюллетеня, мотивируя, тем, что Юлия уже проголосовала во время досрочного голосования.

Жительница тундры написала жалобу в ТИК Ямальского района и указала, что бюллетень мог быть подписан ее 17–летним сыном, во время досрочного голосования, когда к ним прилетали представители избирательной комиссии.

Вторая жалоба, по данному нарушению, поступила от кандидата в депутаты Заксобрания ЯНАО Ейко Сэротэтто. Как сообщила председатель ТИК Ямальского района Светлана Гулакова, оба заявления будут рассмотрены до подсчета голосов.

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#Новости#ЯНАО#Выборы#Нарушения#Единый день голосования#Ямал#Ольга Муфтяхетдинова#Происшествия
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