Александр Моор набрал 66,02% голосов на выборах губернатора Тюменской области

Подсчет голосов продолжается. Предварительно, в выборах губернатора Тюменской области приняло участие почти 2,4 миллиона человек. Досрочно проголосовали более 56 тысяч избирателей.
За Артема Зайцева, по предварительным данным, отдали голоса 155 094 человек (12,98%), Иван Левченко — 12,78% (152 657 голосов), Александр Моор — 66,02% (788 510 голосов), Владимир Пискайкин набрал около 6% голосов избирателей.
Активнее всего избиратели отдавали свои голоса за кандидата от партии власти на юге Тюменской области (75,78%), в ЯНАО за Александра Моора отдали свои голоса 74,94% избирателей, в ХМАО – лишь 44,93%.
По данным избиркома, кандидат от КПРФ Иван Левченко и от ЛПДР Артем Зайцев набрали в Югре свыше 20% голосов. При этом в общем по регионам их результат составил лишь около 13%.