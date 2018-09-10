Ак Барс Банк – надежное финансовое плечо для малого бизнеса

Ак Барс Банк нацелен не только на привлечение новых клиентов, но и на улучшение сотрудничества с существующими потребителями, непрерывно работает над повышением удобства и качества обслуживания. Банк предоставляет «в одном окне» как банковские, так и небанковские продукты. На портале банка Profit клиенты могут пользоваться партнерскими сервисами и услугами для бизнеса: облачной бухгалтерией, онлайн-кассами, юридической поддержкой. Тут можно в режиме онлайн продавать имущество, проверять контрагентов, открывать расчетные счета, искать предложения экспресс-доставки грузов и корреспонденции и пр. Это значительно упрощает решение финансовых вопросов тех, кто выбрал партнером "Ак Барс" Банк.