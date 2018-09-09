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Жители Югры голосуют активнее, чем на прошлых выборах

9 сентября 2018, 18:31
По данным на 14 часов, 246 тыс. 961 жителей Югры, или 22,69 % от числа избирателей приняли участие в выборах губернатора Тюменскою области, сообщает избирательная комиссия ХМАО-Югры.

На прошедших выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка на 14 часов была ниже и составляла 19,65 %.

Численность избирателей в Югре – 1 млн 116 тыс. 99 человек. Самая высокая явка среди муниципальных районов - в Белоярском, 44,3 %, Нижневартовском, 40,83% и Кондинском районах, 40%. Среди городов самый высокая явка в Покачах, 41,44%, Лангепасе, 36,81% и Югорске, 33,90%.

В Ямало-Ненецком автономном округе к 14:00 по местному времени (12:00 мск) проголосовали 143 924 человек или 41,55% от числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков, сообщает ИА REGNUM.

Явка на 14.00 составила По Тюменской области - 32,59%, по Тюмени - 29,44%. В 2013 году на выборах депутатов Тюменской городской Думы шестого созыва явка составила 9,33%.

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