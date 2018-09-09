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Явка избирателей в Тюмени могла быть выше, если бы не дождь

9 сентября 2018, 21:52
В Тюменской области подведены промежуточные итоги явки избирателей. По мнению председателя Облизбиркома и главы городского, явка могла бы быть выше, но повлиял дождь.
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Тюмень

По данным на 19:30, явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, составила 47,21 процентов, проголосовали 1 193 036 человек. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

На юге Тюменской области явка составила 55,56 процентов, или 605 623 человека, в ХМАО – 34,0% или 371 219, в ЯНАО – 62,13% или 215 194 человек.

«Выборы в регионе проходят в спокойной обстановке. Нарушений на избирательных участках не выявлено. Жалоб нет. Явка избирателей средняя. Хотелось бы выше, но помешал дождь», – сообщил председатель Облизбиркома Игорь Халин.

Игорь Халин сослался на погодные условия и в Заводоуковске, отметив, что там разыгрался ураган.

Глава избиркома Татьяна Гиблер также сообщила, что явка ожидалась выше, но повлиял дождь. В Калининском АО проголосовали 42,86% избирателей, в Ленинском – 40,81%, в Центральном АО – 39, 65%, в Восточном – 40,95%.

Предварительные результаты будут утром в понедельник.

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