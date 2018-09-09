Явка избирателей в Тюмени могла быть выше, если бы не дождь

По данным на 19:30, явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, составила 47,21 процентов, проголосовали 1 193 036 человек. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.