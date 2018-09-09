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Второй тур выборов губернатора пройдет в Хабаровском крае

9 сентября 2018, 19:34
По данным экзитполов, в Хабаровском крае пройдет второй тур выборов. Кандидаты в губернаторы не смогли набрать необходимое количество голосов.
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Тюмень

Окончательные результаты станут известны в понедельник, сообщает "Восток Медиа".

В Тюмени на 16 часов явка на юге Тюменской области составила 47%. Лидером по явке стал Ишимский район, там проголосовали 83,1% избирателей. Чуть более 70% жителей пришли на участки в Голышмановском, Аромашевском и Упоровском районах. Меньше всего проголосовавших в Тюмени — здесь на выборы пришли 35,17% избирателей.

9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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