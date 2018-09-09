Второй тур выборов губернатора пройдет в Хабаровском крае

В Тюмени на 16 часов явка на юге Тюменской области составила 47%. Лидером по явке стал Ишимский район, там проголосовали 83,1% избирателей. Чуть более 70% жителей пришли на участки в Голышмановском, Аромашевском и Упоровском районах. Меньше всего проголосовавших в Тюмени — здесь на выборы пришли 35,17% избирателей.