В Заводоуковском районе авария помешала голосованию граждан

Причиной аварии стало ненадлежащее обслуживание линии электропередачи эксплуатирующей организацией ООО «Дорстрой», говорится в сообщении. Произошёл обрыв и падение проводов отпайки ВЛ 110 кВ на ПС «Сельмаш», находящейся в собственности ОАО «Завод «Сельмаш». Авария привела к отключению ВЛ 110 «Заводоуковск – Боровинка», ВЛ 35 «Заводоуковск – Стеклозавод», ВЛ 10 «Зерновой».
Электроснабжение всех участков было восстановлено в течение короткого времени силами АО «Тюменьэнерго». В 20:27 все отключенные потребители вернулись к прежней работе.
Восстановительные работы выполнены бригадами Южного ТПО АО «Тюменьэнерго» с применением автономных генераторов суммарной мощностью более 1000 кВт. Сообщается, что персонал сетевой компании ООО «Дорстрой» не прибыл на место аварии.
По данным регионального избиркома, явка в Заводоуковском городском округе по состоянию на 19.30 составила 64,74%. Общая явка по Тюменской области, Ямалу и Югре составила 47,39%.