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В Заводоуковском районе авария помешала голосованию граждан

10 сентября 2018, 00:19
9 сентября в Заводоуковском районе, в Единый день голосования, 12 избирательных участков остались без электричества из-за аварии на электросетях.
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Тюмень

Причиной аварии стало ненадлежащее обслуживание линии электропередачи эксплуатирующей организацией ООО «Дорстрой», говорится в сообщении. Произошёл обрыв и падение проводов отпайки ВЛ 110 кВ на ПС «Сельмаш», находящейся в собственности ОАО «Завод «Сельмаш». Авария привела к отключению ВЛ 110 «Заводоуковск – Боровинка», ВЛ 35 «Заводоуковск – Стеклозавод», ВЛ 10 «Зерновой».

Электроснабжение всех участков было восстановлено в течение короткого времени силами АО «Тюменьэнерго». В 20:27 все отключенные потребители вернулись к прежней работе.

Восстановительные работы выполнены бригадами Южного ТПО АО «Тюменьэнерго» с применением автономных генераторов суммарной мощностью более 1000 кВт. Сообщается, что персонал сетевой компании ООО «Дорстрой» не прибыл на место аварии.

По данным регионального избиркома, явка в Заводоуковском городском округе по состоянию на 19.30 составила 64,74%. Общая явка по Тюменской области, Ямалу и Югре составила 47,39%.

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