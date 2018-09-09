В некоторых районах Тюменской области проголосовали более 50% жителей

Жители Тюменской области продолжают активно голосовать. На 12 часов в Тюменской области проголосовало более 22% жителей, на Ямале - 27,2%, в ХМАО - 14,5%.
В некоторых районах Тюменской области явка уже перевалила порог в 50%.
В Ишимском районе к полудню проголосовало 56,1% избирателей, в Голышмановском - 54,4%, в Сладковском - 46,7%.
Хуже всего голосуют в Тюмени, в некоторых округах которой явка не превысила и 20%.
Всего в регионе должно проголосовать 2 млн 557 тыс 706 человек, из них на юге Тюменской области - 1 млн 89 тыс 148 избирателей.