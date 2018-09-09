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В некоторых районах Тюменской области проголосовали более 50% жителей

9 сентября 2018, 13:58
Общий процент проголосовавших в регионе составил 22,1%
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Тюмень

Жители Тюменской области продолжают активно голосовать. На 12 часов в Тюменской области проголосовало более 22% жителей, на Ямале - 27,2%, в ХМАО - 14,5%.

В некоторых районах Тюменской области явка уже перевалила порог в 50%.

В Ишимском районе к полудню проголосовало 56,1% избирателей, в Голышмановском - 54,4%, в Сладковском - 46,7%.

Хуже всего голосуют в Тюмени, в некоторых округах которой явка не превысила и 20%.

Всего в регионе должно проголосовать 2 млн 557 тыс 706 человек, из них на юге Тюменской области - 1 млн 89 тыс 148 избирателей.

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