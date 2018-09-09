Тюменцы выбирают депутатов в гордуму, губернатора региона. Текстовая трансляция

"По нашему запросу Общественная палата Тюменской области проверила приведенные в этом сообщении фотографии и видеозаписи и сообщает, что "если присмотреться к фотографиям внимательней, видно, что на фотографиях изображены разные люди — они разного телосложения, в разной одежде: на желтой фотографии куртка на мужчине с воротником-стойкой, а по низу куртки идет пояс-резинка. На темной фотографии воротник у куртки отложной и пояс совсем другой", - комментирует ситуацию Максим Григорьев.