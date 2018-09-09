Тюменцы выбирают депутатов в гордуму, губернатора региона. Текстовая трансляция

21.39 - Явка избирателей на выборах губернатора Тюменской области (с автономными округами), по данным на 19:30, составила 47,21 процентов, проголосовали 1 193 036 человек. Об этом на итоговой пресс-конференции сегодня, 09 сентября 2018 года, рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
На юге Тюменской области явка составила 55,56 процентов, или 605 623 человека, в ХМАО – 34,0% или 371 219, в ЯНАО – 62,13% или 215 194 человек.
«Выборы в регионе проходят в спокойной обстановке. Нарушений на избирательных участках не выявлено. Жалоб нет. Явка избирателей средняя. Хотелось бы выше, но помешал дождь», – сообщил председатель Облизбиркома Игорь Халин.
Игорь Халин сослался на погодные условия и в Заводоуковске, отметив, что там разыгрался ураган.
Глава избиркома Татьяна Гиблер также сообщила, что явка ожидалась выше, но повлиял дождь. В Калининском АО проголосовали 42,86% избирателей, в Ленинском – 40,81%, в Центральном АО – 39, 65%, в Восточном – 40,95%.
Предварительные результаты будут утром в понедельник.
20.11 - На 18.00 явка по югу Тюменской области составила 52,44%. В Тюмени на выборы пришли 39,21% избирателей. В Ханты-Мансийском АО проголосовали 31,52%, в ЯНАО - 59,19%.
18.32 - Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что ЦИК РФ высоко оценил подготовку и проведение выборов в Тюменской области. 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
18.01 - На 16.00 явка по югу Тюменской области составила 47%. Лидером по явке стал Ишимский район, там проголосовали 83,1% избирателей. Чуть более 70% жителей пришли на участки в Голышмановском, Аромашевском и Упоровском районах. Меньше всего проголосовавших в Тюмени — здесь на выборы пришли 35,17% избирателей.
16.55 - Владимир Пискайкин, кандидат в губернаторы Тюменской области, проголосовал на избирательном участке в драмтеатре. Как сообщает телеканал «Тюменское время», кандидат в губернаторы отметил, что борьба избирательных кампаний прошла честно и азартно, а также поблагодарил всех, кто помогал ему.
16.10 - На фестивале "Тюменская осень" проходит акция "Добрый друг". Волонтеры акции знакомили тюменцев с 80 собаками и 40 кошками – обитателями пункта временного содержания бездомных животных и питомцами группы помощи бездомным животным «Живи».
"Сегодня люди одинаково интересовались как кошками, так и собаками, некоторых из пункта временного содержания бездомных животных, расположенного на ул. Кедровой, 133, уже забрали", - рассказала главный специалист управления по экологии департамента городского хозяйства Ирина Шаропина.
15.20 - Явка на 14.00 составила По Тюменской области - 32,59%, по Тюмени - 29,44%. В 2013 году на выборах депутатов Тюменской городской Думы шестого созыва явка составила 9,33%.
15.04 - Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев опроверг слухи из соцсетей о том, что на участке № 2919 в Тюменской области один и тот же человек получает бюллетень два раза.
"По нашему запросу Общественная палата Тюменской области проверила приведенные в этом сообщении фотографии и видеозаписи и сообщает, что "если присмотреться к фотографиям внимательней, видно, что на фотографиях изображены разные люди — они разного телосложения, в разной одежде: на желтой фотографии куртка на мужчине с воротником-стойкой, а по низу куртки идет пояс-резинка. На темной фотографии воротник у куртки отложной и пояс совсем другой", - комментирует ситуацию Максим Григорьев.
14.51 - Стала известна третья обладательница автомобиля на розыгрыше фестиваля "Тюменская осень". Ранее стало известно о еще одной победительнице.
14.15 - Тюменцы получают подарки с фестиваля "Тюменская осень".
13.26 - Явка на 12.00 составила по Тюменской области - 22,12%, по Тюмени - 19,60%. В 2013 году на выборах депутатов Тюменской городской Думы шестого созыва явка составила 4,89%. 9 сентября в России - Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.
13.20 - Экс-глава региона, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев специально приехал проголосовать на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы.
11.12 - Кандидат в губернаторы Артем Зайцев (ЛДПР) проголосовал на участке в Школе №94 в Заречном микрорайоне.
Кандидат в губернаторы Иван Левченко (КПРФ) проголосовал досрочно еще 7 сентября в городе Нягань, ХМАО на избирательном участке № 70.
Одним из первых сегодня проголосовал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор. Свой голос он отдал на избирательном участке N 2059 в средней школе N 69.
11.08 - Жительница Тюмени Елена стала обладательницей "Лады Гранты", счастливый билет вытянул мальчик пришедший с ней.
10.59 - Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы одним из первых на избирательном участке № 2269 в школе № 40, сообщает Тюменская областная дума.
10.49 - Явка на 10.00 составила по Тюменской области - 9,47%, по Тюмени - 6,72%. В 2013 году на выборах депутатов Тюменской городской Думы шестого созыва явка составляла 1,59%.
10.44 - Третья квартира нашла своего хозяина в Заречном микрорайоне на ул. Шишкова, 15. Им стал Василий Владимирович Лумпов. Первые две квартиры выиграла молодая мама в микрорайне "Тура" и учительница начальных классов в микрорайне Войновка.
10.22 - На фестивале "Тюменская осень" нашлись счастливчики, которые выиграли квартиры.
Жительница Войновки Елена Тубаева выиграл квартиру на площадке школы № 72, корп. 2.
Обладательницей второй квартиры стала тюменка Кристина. Счастливый билет она получила на площадке в школе № 67 корп. 2.
9.56 - Тюменцы получают первые подарки от "Тюменской осени" рядом с избирательным участками.
По всем вопросам о нарушениях можно обратиться в горячую линию Избирательной комиссии Тюменской области - многоканальный телефон (3452) 39-34-84, информационно-справочный центр ЦИК России - бесплатный многоканальный телефон 8-800-222-11-83.
9.40 - На избирательном участке № 2270 на ул. Республики, 47 одним из первых проголосовал Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.
"Впереди немало задач, которые предстоит решить, и от того, кто будет главой региона, очень многое зависит в будущем", - заявил Андрей Артюхов.
8.00 - В Тюменской области начали работу все избирательный участки.
Всего откроются 2023 избирательных участка. Из них на юге региона – 1095, в Ханты-Мансийскомавтономном округе – 710, в Ямало-Ненецком автономном округе – 218.
В Тюменской области будут работать девять временных избирательных участков – два в следственных изоляторах в Тюмени и Заводоуковске, и семь в медицинских учреждениях – шесть в Тюмени и один в Тобольске. В таком же режиме временные участки работали на выборах президента России в марте 2018 года.
Найти свой участок можно на портале Мой участок.РФ. Для этого нужно выбрать муниципальный район, населенный пункт, улицу и номер дома.