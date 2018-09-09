Активисты и ЦИК РФ указали тюменскому облизбиркому на нарушения

Юристы уверены - позиция тюменского Облизбиркома противоречит закону, так как наблюдатель назначается в комиссию и наблюдает за ходом дня голосования в помещении для голосования этой избирательной комиссии. Если дни голосования на нескольких выборах совмещены, то наблюдатель обладает установленными законом правами по наблюдению за всеми избирательными действиями, совершаемыми данной комиссией, никаких ограничений прав наблюдателя в связи с субъектом его назначения закон не предусматривает.