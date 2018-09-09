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Активисты и ЦИК РФ указали тюменскому облизбиркому на нарушения

9 сентября 2018, 10:09
Наблюдателям в Тюменской области хотят выдать только один протокол на сдвоенных выборах.
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Тюмень

Тюменский облизбирком принял решение лишить наблюдателей права на получение протокола с результатами выборов губернатора в том случае, если у них есть направления от кандидатов в городскую думу Тюмени.

По мнению председателя областной Тюменской избирательной комиссии Игоря Халина, наблюдатели «закрепляются» за выборами, а не за участковыми комиссиями.

«Например, наблюдатель, назначенный в соответствии с ФЗ „О выборах Президента РФ“, действует только в рамках этого закона и не обладает полномочиями в рамках Федерального закона „О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ“, если он также не назначен наблюдателем в рамках ФЗ „О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“», - пояснил Халин активистам движения "Голос".

Юристы уверены - позиция тюменского Облизбиркома противоречит закону, так как наблюдатель назначается в комиссию и наблюдает за ходом дня голосования в помещении для голосования этой избирательной комиссии. Если дни голосования на нескольких выборах совмещены, то наблюдатель обладает установленными законом правами по наблюдению за всеми избирательными действиями, совершаемыми данной комиссией, никаких ограничений прав наблюдателя в связи с субъектом его назначения закон не предусматривает.

В Центризбиркоме с позицией юристов согласились, подчеркнув, что полномочия наблюдателя распространяются на деятельность избирательной комиссии, а не на конкретные выборы.

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#Новости#Выборы#Игорь Халин#Тюмень#Алена Печур#Политика
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