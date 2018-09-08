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Жительница Тюмени поборется за звание «Мисс студенчество России»

8 сентября 2018, 16:00
Конкуренцию тюменке составят 65 студенток из 50 регионов страны.

Конкурс «Мисс и Мистер студенчество России—2018» проводится в Севастополе с 24 по 29 сентября. В Тюмени вели отбор представители Российского союза молодежи. В финале конкурса город представит победительница смотра красавиц ТюмГМУ — Яна Балуева.

Девушка учится на детского врача и заканчивает третий курс обучения. Кроме того, она занимается общественной деятельностью: является вожатой в детском лагере и представляет регион на конкурсах мастерства. В кардиологическом отделении медцентра Патрушево этим летом она проходила практику. А уже сегодня готовится к финалу всероссийского студенческого конкурса.

Я прошла кастинг регионального этапа, и мне предоставили возможность представить Тюменскую область на этом масштабном конкурсе! Большое спасибо организаторам. Очень надеюсь на огромную поддержку. Обещаю не подвести,передаёт всем тюменцам Яна.

В последнем этапе конкурса студенчества—2018, жюри не будут оценивать внешний вид и красоту участниц, им предстоит выделиться в спортивных, творческих и интеллектуальных заданиях.

Представители Тюменской области не один раз становились финалистами конкурса. В 2017 году в регион привезли титулы «Мисс интеллект» и «Мистер творчество». В 2016 году 3 титула завоевала Юлия Девятова, в том числе «Вице-мисс студенчество».

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