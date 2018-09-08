Жительница Тюмени поборется за звание «Мисс студенчество России»

Девушка учится на детского врача и заканчивает третий курс обучения. Кроме того, она занимается общественной деятельностью: является вожатой в детском лагере и представляет регион на конкурсах мастерства. В кардиологическом отделении медцентра Патрушево этим летом она проходила практику. А уже сегодня готовится к финалу всероссийского студенческого конкурса.