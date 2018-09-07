Путешественник из Китая доплыл на байдарке до Тюменской области

41-летний житель Китая Хоу Джи Ли родился у истоков реки Иртыш. Там он и начал свое путешествие. Он давно хотел побывать в России и поэтому к поездке отнесся серьезно. Подготовка заняла несколько лет. Он оттачивал мастерство, согласовывал и оформлял документы.
Всю поездку контролируют инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Они зарегистрировали китайца для проведения сплава, свое путешествие он осуществляет легально.
Была составлена карта маршрута, разработаны рекомендации по безопасному нахождению на воде. Спасатели провели обследование плавательного средства, дали практические рекомендации по турпоходу,отметили спасатели МЧС из Омска.
У Хоу Джи Ли с собой только фотоаппарат, еда и документы. Говорит он только на родном языке. Связь с ним поддерживают через переводчика и друга Вана. Он раз в два дня выходит на связь с путешественником и сообщает необходимую информацию по маршруту.
Байдарочник завершит свой путь в середине осени в Ханты-Мансийске. Дома Хоу Джи Ли ждут жена и дочка.