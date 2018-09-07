Путешественник из Китая доплыл на байдарке до Тюменской области

У Хоу Джи Ли с собой только фотоаппарат, еда и документы. Говорит он только на родном языке. Связь с ним поддерживают через переводчика и друга Вана. Он раз в два дня выходит на связь с путешественником и сообщает необходимую информацию по маршруту.