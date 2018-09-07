nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Путешественник из Китая доплыл на байдарке до Тюменской области

7 сентября 2018, 16:10
41-летний житель Китая два года готовился к путешествию по реке Иртыш, которая берет свои истоки в Китае.
Сюжет
Тюмень

41-летний житель Китая Хоу Джи Ли родился у истоков реки Иртыш. Там он и начал свое путешествие. Он давно хотел побывать в России и поэтому к поездке отнесся серьезно. Подготовка заняла несколько лет. Он оттачивал мастерство, согласовывал и оформлял документы.

Всю поездку контролируют инспекторы государственной инспекции по маломерным судам. Они зарегистрировали китайца для проведения сплава, свое путешествие он осуществляет легально.

Была составлена карта маршрута, разработаны рекомендации по безопасному нахождению на воде. Спасатели провели обследование плавательного средства, дали практические рекомендации по турпоходу,отметили спасатели МЧС из Омска.

У Хоу Джи Ли с собой только фотоаппарат, еда и документы. Говорит он только на родном языке. Связь с ним поддерживают через переводчика и друга Вана. Он раз в два дня выходит на связь с путешественником и сообщает необходимую информацию по маршруту.

Байдарочник завершит свой путь в середине осени в Ханты-Мансийске. Дома Хоу Джи Ли ждут жена и дочка.

Материалы по теме
Путешествие иностранца по России с «синтетикой» закончилось тюрьмойЖитель Ялуторовска снял фильм про свое путешествие автостопом на море (ВИДЕО)Тюменский студент отправится в путешествие вместе с Федором Конюховым
#Новости#Путешественники#Иртыш#Путешествия#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25