nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Подать заявку на благоустройство в 2019 году смогут 266 поселений Дона

7 сентября 2018, 13:20
В 2019 году 266 населенных пунктов Ростовской области смогут подать заявку на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды», сведения опубликовала RostovGazeta.

В каждом из населенных пунктов, претендующих на благоустройство, проживают не менее 1 тысячи человек, сумма финансирования на 2019 год увеличилась до 2,2 миллиарда рублей.

"Для того, чтобы красота пришла в каждый населенный пункт, важно, чтобы сами жители проявляли инициативу", - рассказал корреспонденту RostovGazeta губернатор области Василий Голубев.

По распоряжению главы региона финансирование проекта из областного бюджета увеличили на 500 миллионов рублей. Всего в области на это направят 700 миллионов рублей, оставшиеся 1,5 миллиарда перечислят из федеральной казны. Из общей суммы 30% направят на приведение в порядок дворов жилых многоэтажек, а 70% на благоустройство территорий общественного значения.Как отметил губернатор, в 2019 году главным условием для участия в конкурсе будет четкое соблюдение правил подготовки.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25