Подать заявку на благоустройство в 2019 году смогут 266 поселений Дона

По распоряжению главы региона финансирование проекта из областного бюджета увеличили на 500 миллионов рублей. Всего в области на это направят 700 миллионов рублей, оставшиеся 1,5 миллиарда перечислят из федеральной казны. Из общей суммы 30% направят на приведение в порядок дворов жилых многоэтажек, а 70% на благоустройство территорий общественного значения.Как отметил губернатор, в 2019 году главным условием для участия в конкурсе будет четкое соблюдение правил подготовки.