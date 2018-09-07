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Организатору митинга против пенсионной реформы грозит арест до 30 суток

7 сентября 2018, 16:50
3 сентября в Тюмени прошел митинг против повышения пенсионного возраста. В очередной раз организаторам - РКРП отказали в проведении митинга в центре. За повторное нарушение правил проведения мероприятия лидера тюменских коммунистов Александра Черепанова ждет штраф до 300 тысяч или арест.

3 сентября коммунисты вновь вышли на митинг против повышения пенсионного возраста на площадь к памятнику Ленина. На уведомление о проведении акции городская администрация направила ответ, что в это же время на площади заявилась другая организация. Организатор Александр Черепанов не согласился переносить митинг в другое место города. После завершения акции против повышения пенсионного возраста Черепанову вручили протокол о "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - статья 20.0 КоАП РФ.

Александр Черепанов не согласился с протоколом о правонарушении, указав, что нарушила закон администрация Тюмени. Он как организатор уведомил городские власти о времени и месте проведения митинга.

Ранее Александр Черепанов уже привлекался по статье 20.2 за проведение аналогичного митинга 20 июля на площади у Ленина. Накануне мероприятия организатору сообщили, что городская администрация отказала РКРП в проведении митинга. Акция коммунистов состоялась, а через месяц Черепанов предстал перед судом. Ему назначен штраф в 11 тысяч рублей.

За повторное нарушение статьи 20.2 предусматривается штраф до 300 тысяч рублей от или до 30 суток ареста.

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