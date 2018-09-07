Организатору митинга против пенсионной реформы грозит арест до 30 суток

3 сентября коммунисты вновь вышли на митинг против повышения пенсионного возраста на площадь к памятнику Ленина. На уведомление о проведении акции городская администрация направила ответ, что в это же время на площади заявилась другая организация. Организатор Александр Черепанов не согласился переносить митинг в другое место города. После завершения акции против повышения пенсионного возраста Черепанову вручили протокол о "нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" - статья 20.0 КоАП РФ.