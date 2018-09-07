nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Около 78 000 человек прошли процедуру банкротства в РФ

7 сентября 2018, 17:10
В России почти 78 000 человек прошли процедуру банкротства. По информации аналитиков, больше всего банкротов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

Одна из юридических компаний РФ проанализировала динамику несостоятельности физических лиц в стране на конец августа 2018 года. За три года действия закона о банкротстве процедурой воспользовались 77 958 человек.

Отмечается, что по сравнению с августом 2017 года прирост дел о несостоятельности физлиц увеличился вдвое.

В настоящее время Москва и Московская область лидируют в рейтинге субъектов по общему количеству банкротств (6 244 и 4 360). Нулевой прирост в августе 2018 г. показали несколько регионов: Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия и Читинская область.

Тюменская область занимает 42 место в рейтинге субъектов по количество банкротств. На конец августа 2018 года в регионе 629 человек признаны судом неспособными погасить свои долги.

Материалы по теме
Работники Ялуторовского предприятия-банкрота получили 5,8 млн рублей долгов по зарплате
#Новости#Банкротство#Россия#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25