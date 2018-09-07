Около 78 000 человек прошли процедуру банкротства в РФ

Одна из юридических компаний РФ проанализировала динамику несостоятельности физических лиц в стране на конец августа 2018 года. За три года действия закона о банкротстве процедурой воспользовались 77 958 человек.
Отмечается, что по сравнению с августом 2017 года прирост дел о несостоятельности физлиц увеличился вдвое.
В настоящее время Москва и Московская область лидируют в рейтинге субъектов по общему количеству банкротств (6 244 и 4 360). Нулевой прирост в августе 2018 г. показали несколько регионов: Дагестан, Карачаево-Черкесская республика, Ингушетия и Читинская область.
Тюменская область занимает 42 место в рейтинге субъектов по количество банкротств. На конец августа 2018 года в регионе 629 человек признаны судом неспособными погасить свои долги.