Наблюдение итогов в Единый день голосования: о том, как работает система наблюдения

Как сохранить открытость и достоверность итогов голосования на выборах и избежать фальсификаций, совершенных членами участковых избирательных комиссий (УИК) и на избирательных участках?
Технические, финансовые и организационные возможности малы в условиях кризисной экономики. Накладно оборудовать каждый избирательный участок аппаратурой видеонаблюдения и автоматического подсчета голосов. Поэтому объективные источники информации итогов голосования ограничены.
Остается человеческий ресурс. Гражданин с его уровнем развития и пристрастиями. При этом, как показывает практика, любое требование закона можно обойти.
Современные политические ландшафты и архитектуры столь многообразны, что простому обывателю невозможно узреть корень и стержень. Однако политические расклады построены на определенных принципах и аксиомах, знание которых позволяет разгадать «пасьянс» демагогии политических игроков.
Каждый может принять участие в наблюдении за голосованием на избирательно участке. Закон позволяет.
Для этого надо выразить готовность и обратиться в какие-либо зарегистрированные избирательные объединения (политические партии) или кандидатам. Если они сочтут, что гражданин подходит им, то позволят ему принять участие в деятельности избиркома.
Многие граждане не желают становиться под чьи-то «знамена», но придерживаются принципов порядочности. Они объединяются в группы и организации и осуществляют независимый контроль/наблюдение на избирательных участках. Иной раз от имени более-менее демократичных партий/кандидатов, а иной раз самостоятельно. Недостаток последнего варианта – отсутствие правовых оснований для оспаривания действий/решений избиркомов в суде, только если произойдет что-то экстраординарное.
Такие независимые/самостоятельные организации граждан за честные выборы часто у нас в стране дискредитируют. Кому нравится, когда его изобличают в преступлениях и нарушениях?
Свободным сообществам граждан навешивают ярлыки «иностранных агентов» и «нежелательных организаций», добиваются их ликвидации (кстати, в прошлом году Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы около сорока некоммерческих организаций в связи с признанием их «иностранными агентами»).
Однако напомним, что наклонность подобных организаций также определяется предпочтениями и интересами её участников. Надлежит руководствоваться принципом: древо узнается по плодам. Приносит ли такая деятельность пользу гражданам и является ли адекватной запросам общества? Если – да, то стоит признавать авторитет.
Учитывая целевую заинтересованность политических и общественных организаций, в текущем году на выборах президента России государственные и общественные деятели инициировали новацию наблюдения на избирательных участках представителями общественного контроля, которым по закону являются общественные палаты России и субъектов Федерации.
Для этого зарегистрированные некоммерческие организации (НКО), которые являются посредниками между гражданином и политической структурой, представляют своих протеже в общественную палату, после чего им выдаются документы, подтверждающие их полномочия. Опять человеческий фактор. Но, еще один из рабочих вариантов повлиять на чистоту голосования.
На президентских выборах такая новация была введена повсеместно, для чего были приняты изменения законодательства. На региональных и местных выборах участие представителей общественного контроля будет представлено скромнее.
В нашем регионе не были приняты соответствующие дополнения в региональное законодательство. Вместо этого Общественная палата Тюменской области создала Центр общественного контроля за ходом предстоящих выборов в единый день голосования 9 сентября.
Указанный Центр декларирует, что будет осуществлять мониторинг хода голосования и защиты избирательных прав граждан через телефоны общественной независимой «Горячей линии» с целью оказания избирателям правовой и иной помощи в тех случаях, когда они сталкиваются с произволом и нарушениями их законных прав, хотя у Центра отсутствуют правовые основания исправить нарушения и повлиять на деятельность УИКов.
Общественное движение «Голос», распространяющее свою деятельность на нашу Тюменскую область, еще не вошло в силу. Об этом свидетельствует случай на президентских выборах в марте, когда активистам не удалось привлечь к уголовной ответственности членов ПРГ при очевидных фактах фальсификаций на избирательных участках, подтвержденных видеозаписями.
Тем не менее, на сентябрьские выборы «Голос» подготовил наблюдателей для кандидатов-самовыдвиженцев. Кроме того, «Голос» упускает из вида и не реагирует на факты нарушения избирательного законодательства на губернаторских и местных выборах в нашем городе до ЕДГ и не проводит разъяснительную работу среди населения и независимых кандидатов.
Например, в здании Управления Пенсионного фонда по Мельникайте, размещен агитационно-печатный материал кандидата в губернаторы от партии «Единая Россия» Александра Моора и избирательного объединения «Единой России» на выборах депутатов в Тюменскую городскую Думу.
Закон допускает размещение агитационных печатных материалов в государственных учреждениях, но при этом должен соблюдаться принцип равенства кандидатов. Если дано разрешение одному кандидату или партии на размещение агитации, то администрация учреждения не вправе отказать другим кандидатам в размещении агитматериалов на таких же условиях.
Кроме того, администрация учреждения не вправе привлекать сотрудников к размещению агитации, используя их подчинённое положение, их рабочее время, оргтехнику и другие ресурсы учреждения (ст. 40 федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002).
Из этого примера, следует, что иной раз не только существующий режим диктует свою власть и использует свои ресурсы, но и оппозиция сама упускает свои возможности, что вызвано недостатком знаний.