Наблюдение итогов в Единый день голосования: о том, как работает система наблюдения

Тем не менее, на сентябрьские выборы «Голос» подготовил наблюдателей для кандидатов-самовыдвиженцев. Кроме того, «Голос» упускает из вида и не реагирует на факты нарушения избирательного законодательства на губернаторских и местных выборах в нашем городе до ЕДГ и не проводит разъяснительную работу среди населения и независимых кандидатов.