Горожане обнаружили тараканов около закусочной в ТЦ «Кристалл» в Тюмени

Сообщается, что несколько тараканов были замечены вечером в торговом центре «Кристалл». В одном из пабликов города, в качестве доказательства, были размещены несколько фотографий вредителей. За сутки пост собрал 82 лайка и 42 комментария.
По мнению горожан, подобная ситуация наблюдается практически во всех точках общепита в областной столице. Более того, тюменцы отметили, что насекомых, скорее всего, привлекли крошки на полу, которые своевременно не были убраны.
За последние 6 месяцев жители города пять раз жаловались на тараканов в точках общественного питания. В середине мая насекомые были обнаружены в столовых блюдах школы № 68 в Тюмени. По словам одного из родителей, подобное в учебном заведении происходит далеко не в первый раз.