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Горожане обнаружили тараканов около закусочной в ТЦ «Кристалл» в Тюмени

7 сентября 2018, 16:01
Тюменцы 6 сентября обнаружили тараканов около закусочной ТЦ «Кристалл». По словам очевидцев, насекомые ползали прямо под обеденными столиками на втором этаже.
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Тюмень

Сообщается, что несколько тараканов были замечены вечером в торговом центре «Кристалл». В одном из пабликов города, в качестве доказательства, были размещены несколько фотографий вредителей. За сутки пост собрал 82 лайка и 42 комментария.

По мнению горожан, подобная ситуация наблюдается практически во всех точках общепита в областной столице. Более того, тюменцы отметили, что насекомых, скорее всего, привлекли крошки на полу, которые своевременно не были убраны.

За последние 6 месяцев жители города пять раз жаловались на тараканов в точках общественного питания. В середине мая насекомые были обнаружены в столовых блюдах школы № 68 в Тюмени. По словам одного из родителей, подобное в учебном заведении происходит далеко не в первый раз.

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#Новости#Тараканы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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