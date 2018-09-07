Горожане обнаружили тараканов около закусочной в ТЦ «Кристалл» в Тюмени

За последние 6 месяцев жители города пять раз жаловались на тараканов в точках общественного питания. В середине мая насекомые были обнаружены в столовых блюдах школы № 68 в Тюмени. По словам одного из родителей, подобное в учебном заведении происходит далеко не в первый раз.