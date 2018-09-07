Глава Хакасии Зимин заявил о планах на общую компенсацию содержания скота

По сообщению «Хакасия-Информ», в республике с 2013 года действует специальная программа, целью которой сохранение и поддержка сельских населенных пунктов с населением менее 200 человек. Одним из пунктов этой программы предусмотрены денежные компенсации жителям данных территорий за выращивания скота.
Из бюджета жители села получают каждое полугодие за одну корову более трех тысяч рублей, за конематку – около тысячи рублей, за овцематку – более 300 рублей.
По мнению руководителя региона, увеличение собираемости налогов и как следствие рост доходов регионального бюджета, позволяют региону расширить оказываемую сельчанам помощь на ранее не датируемые районы Хакасии.