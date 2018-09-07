Глава Хакасии Зимин заявил о планах на общую компенсацию содержания скота

По сообщению «Хакасия-Информ», в республике с 2013 года действует специальная программа, целью которой сохранение и поддержка сельских населенных пунктов с населением менее 200 человек. Одним из пунктов этой программы предусмотрены денежные компенсации жителям данных территорий за выращивания скота.