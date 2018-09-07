Экспорт нефти из РФ за 6 месяцев 2018 года вырос на 34%

В июль российские нефтяники поставили на зарубежные рынки нефти на 10,8 млрд долларов. Между тем физический объем экспортируемой нефти снизился на 1,3% до 147 300 000 тонн.
Отмечается, что 64,2% российских товаров поставляемых за рубеж составляет топливо и углеводороды.
Физические объемы экспорта керосина увеличились на 18,2%, каменного угля — на 9,9%, природного газа — на 6,3%, бензина — на 2,2%.
Специалисты отмечают, что более 50% российского экспорта составляют углеводородное сырье, 10% — металлы и изделия из них, 4,6% — продукция химических производств, 3,4% — машины и оборудование, 2,8% — драгоценные камни и золото, 2,7% — сельскохозяйственная продукция, 2,1% — древесина.