Экспорт нефти из РФ за 6 месяцев 2018 года вырос на 34%

По данным российской таможни экспорт нефти из РФ за 6 месяцев 2018 года вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 71,24 млрд долларов.