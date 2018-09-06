Зимин и Булакин остались довольны новым электробусом в столице Хакасии

Электробус отличается от троллейбуса тем, что он может сложить «рожки» и проехать 50 километров, работая исключительно на аккумуляторах, накопивших заряд. Подобные «гибриды» создает волгоградский завод «Стройтранс». Бюджеты республики и Абакана «скинулись» поровну, чтобы приобрести для столицы Хакасии пять электробусов за 57,7 миллионов рублей. Абакан является первым городом в РФ, где появилось такое транспортное средство, отметили подрядчики. Об этом пишет издание «Хакасия-Информ».