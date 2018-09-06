Зимин и Булакин остались довольны новым электробусом в столице Хакасии

Электробус отличается от троллейбуса тем, что он может сложить «рожки» и проехать 50 километров, работая исключительно на аккумуляторах, накопивших заряд. Подобные «гибриды» создает волгоградский завод «Стройтранс». Бюджеты республики и Абакана «скинулись» поровну, чтобы приобрести для столицы Хакасии пять электробусов за 57,7 миллионов рублей. Абакан является первым городом в РФ, где появилось такое транспортное средство, отметили подрядчики. Об этом пишет издание «Хакасия-Информ».
После поездки Зимин поделился впечатлениями. Он признался, что почувствовал «детскую радость», поскольку электробус был мягким и комфортным. Транспорт оснащен современным оборудованием. Если жители столицы останутся довольны первыми пяти троллейбусами, то в скором времени федеральный бюджет поможет закупить для республики еще 20 таких транспортных средств. С инициативой о покупке электробусов выступил Николай Булакин, сказал глава Хакасии.
Расширение Абакана предполагает строительство новых троллейбусных линий, а это очень затратное предприятие, отметил мэр столицы Хакасии. Благодаря электробусам удастся сэкономить. Если в 2017 году один электробус стоил 40 миллионов рублей, то в этом году было запущено их серийное производство, и стоимость одного транспортного средства упала до 11 миллионов рублей.
Зимин рассказал, что пять купленных электробусов будут ездить по Абакану каждые 10 минут. Стоимость первой партии поровну разделили между собой республиканская и городская казна. В будущем глава Хакасии собирается убрать с городских дорог старый общественный транспорт и заменить его электробусами. Что касается «пазиков», то они будут направлены на обслуживание районов.