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Вопрос о пенсиях не рассмотрели, но выступить коммунисту дали

6 сентября 2018, 12:21
Вопрос о пенсионной реформе был исключен из повестки заседания комитета по социальной политике Тюменской областной Думы. Однако избежать его все же не удалось. На заседание пришли представители РКРП с Александром Черепановым, который призвал депутатов не поддерживать антиконституционный законопроект.

Перед началом заседания коммунисты провели пикет напротив здания облдумы. Надписи на плакатах красноречиво выражали их отношение к повышению пенсионного возраста.

На заседании председатель комитета по социальной политике Валерий Фальков первое слово предоставил Черепанову, который призвал депутатов не поддерживать пенсионную реформу.

«Ведущие экономисты страны доказали, что нет повода повышать в России пенсионный возраст. Почему вы сняли этот вопрос с повестки дня? У вас есть родители, дети, вы должны принять решение о том, чтобы не проводить эту реформу», - выступил Александр Черепанов.

Главе тюменского обкома РКРП-КПСС никто не ответил. По словам коммуниста, например, в Китае пенсионный возраст снижается на пять лет и для мужчин и для женщин. «У нас нет войны, нет чрезвычайного положения, поэтому нет причин повышать пенсионный возраст. Мы передали свои предложения Виктору Рейну, и мы надеемся, что вы это учтете», - завершил свой доклад Александр Черепанов и покинул заседание комитета.

Фальков взял слово, и заседание продолжило свой ход. Кроме депутатов в зале присутствовали заместители губернатора Татьяна Крупина и Ольга Кузнечевских, чиновники областного правительства и представитель прокуратуры. Они выслушали отчет Татьяны Крупиной об исполнении бюджета за первое полугодие 2018 года.

По ее словам, за первое полугодие 2018 года в областной бюджет поступило 90 831 604 тыс. рублей, что составляет 67,7 % от годового плана. Основными доходными источниками в структуре поступлений налоговых и неналоговых доходов в областном бюджетестал налог на прибыль организаций – 72,5%, налог на доходы физических лиц – 13,4%, налог на имущество организаций – 6,7%. Расходы областного бюджета за шесть месяцев 2018 года профинансированы в размере 59 077 040 тыс. рублей.

Тамара Казанцева поинтересовалась у Крупиной, почему финансирование социальной сферы по ряду направлений составляет менее 50 процентов. Заместитель губернатора по финансам ответила, что это некритично, неравномерность связана с бюджетными инвестициями. По словам замгубернатора, повышение НДС на исполнение бюджета в этом году не повлияет.

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