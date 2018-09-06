Вопрос о пенсиях не рассмотрели, но выступить коммунисту дали

Главе тюменского обкома РКРП-КПСС никто не ответил. По словам коммуниста, например, в Китае пенсионный возраст снижается на пять лет и для мужчин и для женщин. «У нас нет войны, нет чрезвычайного положения, поэтому нет причин повышать пенсионный возраст. Мы передали свои предложения Виктору Рейну, и мы надеемся, что вы это учтете», - завершил свой доклад Александр Черепанов и покинул заседание комитета.