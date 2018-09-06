В ТюмГУ установили новые размеры стипендий

Стипендии для отличников в магистратуре составят 5 300 рублей. Первокурсники до первой промежуточной аттестации будут получать стипендию в размере 2 100 рублей. За достижения в учебной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности размер повышенных стипендий для студентов бакалавриата и специалитета составляет составляет восемь тысяч рублей.