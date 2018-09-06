Малоимущим семьям добавят по 10 рублей на школьные обеды

Семья, в которой средний доход, рассчитанный на одного человека, не превышает установленной регионом величины прожиточного минимума, может быть признана малоимущей. Каждые три месяца этот статус надлежит подтверждать документально.
Основанием для постановки на учет обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются: чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых уничтожено жилое помещение; многодетность; наличие у обучающегося инвалидности; опекун (попечитель) и его супруга (супруг) или приемные родители являются пенсионерами.
Для получения мер социальной поддержки заявителям следует подать комплект документов в составе от шести наименований в подлиннике и копиях. Средняя стоимость ксерокопии 5 рублей.