Малоимущим семьям добавят по 10 рублей на школьные обеды

Основанием для постановки на учет обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являются: чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в результате которых уничтожено жилое помещение; многодетность; наличие у обучающегося инвалидности; опекун (попечитель) и его супруга (супруг) или приемные родители являются пенсионерами.