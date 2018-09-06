15 660 жителей Тюменского региона пострадали от укусов клещей с начала 2018 года

Больше всего от укусов клещей пострадали жители Тюмени, Ишима и Тобольска. Пострадавшие получили экстренную профилактику иммуноглобулином.
На территории Тюменской области зафиксировано 60 случаев клещевого энцефалита и 74 случая заболевания клещевым боррелиозом.
Отметим, что в этом году прививку от клещевого энцефалита поставили 70 500 человек, среди которых 16 800 – дети.
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области напоминает, что в случае укуса клеща следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в инфекционную больницу по адресу улица Комсомольская, 54а. Продолжает работу горячая линия по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-9230.