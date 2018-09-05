Вкладчики Тюменской области вывели из банков 0,9% денежных средств

Специалисты отмечают, что сокращение вложений на депозиты затронули банки Свердловской области. С начала года население региона сократила свои вклады в местных банках на 6,2%. В ХМАО и Челябинской области граждане увеличили свои вложения на 6% и 2,5% соответственно. В Тюменской области население вывело из банков 0,9% денежных средств.