nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Вкладчики Тюменской области вывели из банков 0,9% денежных средств

5 сентября 2018, 18:10
Вкладчики УрФО переводят свои вклады из местных банков в федеральные. Сообщается, что по итогам первого полугодия 2018 года вложения в уральских банках снизились на 15,5 млрд рублей.

В настоящий момент в финансовых организациях УрФО размещено 489,5 млрд рублей. В целом объем вкладов физлиц, привлеченных в округе за 6 месяцев 2018 года, вырос на 86,5 млрд рублей или 4,7%.

Специалисты отмечают, что сокращение вложений на депозиты затронули банки Свердловской области. С начала года население региона сократила свои вклады в местных банках на 6,2%. В ХМАО и Челябинской области граждане увеличили свои вложения на 6% и 2,5% соответственно. В Тюменской области население вывело из банков 0,9% денежных средств.

Между тем, по итогам 6 месяцев 2018 года 23 из 25 финансовых организаций УрФО снизили процентные ставки по рублевым депозитам. Средняя доходность вкладов физлиц составила 6,3% годовых.

Материалы по теме
Работники «Мега Банка» оформляли фиктивные вклады
#Новости#УрФО#Вклады#Банки#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25