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Тюменцы пожаловались на горы мусора на улице Ямская

5 сентября 2018, 18:13
Горожане пожаловались на вывоз мусора около улицы Ямская, 96а. По словам очевидцев, отходы уже давно не вывозятся и появился характерный запах.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что местные собаки начали растаскивать мусорные пакеты, а управляющая компания никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Более того, по словам очевидцев, подобные случаи в последнее время складывается и на других улицах Дома обороны в Тюмени.

В соцсетях тюменцы советуют местным жителям обратиться с заявлением на портал «Тюмень - наш дом» или в администрацию города.

В 2017 году Тюмень согласно данным Минприроды город оказался на 60 позиции экологическом рейтинге России. В отдельных районах города начали появляться контейнеры для раздельного сбора отходов: стекло, пластик и бумага попадают в разные емкости, а в августе 2018 года открылся крупный мусороперерабатывающий завод.

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#Новости#Мусороперерабатывающий завод#Сбор мусора#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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