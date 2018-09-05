Тюменцы пожаловались на горы мусора на улице Ямская

Сообщается, что местные собаки начали растаскивать мусорные пакеты, а управляющая компания никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Более того, по словам очевидцев, подобные случаи в последнее время складывается и на других улицах Дома обороны в Тюмени.