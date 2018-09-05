Тюменцы пожаловались на горы мусора на улице Ямская

Сообщается, что местные собаки начали растаскивать мусорные пакеты, а управляющая компания никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Более того, по словам очевидцев, подобные случаи в последнее время складывается и на других улицах Дома обороны в Тюмени.
В соцсетях тюменцы советуют местным жителям обратиться с заявлением на портал «Тюмень - наш дом» или в администрацию города.
В 2017 году Тюмень согласно данным Минприроды город оказался на 60 позиции экологическом рейтинге России. В отдельных районах города начали появляться контейнеры для раздельного сбора отходов: стекло, пластик и бумага попадают в разные емкости, а в августе 2018 года открылся крупный мусороперерабатывающий завод.