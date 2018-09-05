«Россети» выступили проводником к единой энергетической сети в России

Posted 5 сентября 2018, 12:20
Published 5 сентября 2018, 12:20
Modified 20 октября 2022, 03:26
Updated 20 октября 2022, 03:26
Как сообщает издание «Новые известия», ранее было опубликовано распоряжение правительства страны, согласно которому правила технологического функционирования энергосистемы должны стать едиными для всех регионов. Главная проблема кроется в том, что разные субъекты энергетики по своему настраивают технические параметры оборудования, которое работает в Единой энергетической системе страны.
Летом этого года генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский предложил провести учения для энергетиков, во время которых был выполнен ряд мер, направленный на увеличение надежности дагестанской энергосистемы. Это решение стало полноценным первым шагом к настоящей единой энергосистеме.
Главная цель «Россетей» заключалась в поиске выхода из сложившейся ситуации. Кроме того, это должно дать мощный заряд для развития и модернизации электросетевой инфраструктуры Дагестана. Для решения поставленного вопроса на территории республики были мобилизованы серьезные силы со всей страны, а это более 2,5 тысячи человек и более 800 единиц техники. Инициатива «Россетей» добилась быстрого улучшения дагестанской энергосистемы, подчеркнул Черезов.
Специалисты установили больше 21 тысячи новых приборов учета электроэнергии, организовали удаленный сбор и передачу их показаний, которая обеспечивается благодаря 1700 устройствам сбора и передачи данных. Отмечается, что это не только счетчики коммерческого учета, но и счетчики, которые условно называются счетчиками технологического учета. Они позволяют за короткий промежуток времени устанавливать источник потерь электричества в сетях. Сообщается, что для Дагестана это достаточно большой объем работ. По итогам учений была реконструирована почти треть электросетевой инфраструктуры республики.
По завершению учений общая экономия электроэнергии в регионе достигнет 72 миллионов кВт\ч в год благодаря уменьшению не только технических, но и экономических потерь. В денежном эквиваленте эта сумма равняется 232 миллионам рублей в год. Эти средства останутся в бюджете Дагестанской сетевой компании и будут реализованы в счет развития сетей.