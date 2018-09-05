Краеведческий музей в Ялуторовске провел урок для детей с особенностями

Для приобщения школьников к культурно-образовательным проектам, в рамках программы «Здравствуй, музей!», было организовано выездное занятие для детей школы-интерната №6.
Дети побывали в музейном комплексе Краеведческого музея. Многие из представленных экспонатов стали открытием для ребят. Ученики смогли тактильно прочувствовать форму, размеры предметов. Это оживило их восприятие музейной среды. Развлекательно-познавательной частью экскурсионной программы стали загадки и игры в поиск предметов, выставленных в музее.
В программу также входило посещение фондохранилища «Открытые коллекции. Вход разрешен» и выставочного зала «Ялуторовск: грани истории». Здесь ребята окунулись в исторический обзор своего города. Узнали известных личностей прошлого времени, артистов. Особый интерес вызывали предметы быта и ремесла.
Данный вид занятий позволяет повысить стремление учеников к знаниям, расширить кругозор о родном крае, его истории, повысить культурно-социальную роль музея в образовательном процессе.