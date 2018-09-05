Краеведческий музей в Ялуторовске провел урок для детей с особенностями

Дети побывали в музейном комплексе Краеведческого музея. Многие из представленных экспонатов стали открытием для ребят. Ученики смогли тактильно прочувствовать форму, размеры предметов. Это оживило их восприятие музейной среды. Развлекательно-познавательной частью экскурсионной программы стали загадки и игры в поиск предметов, выставленных в музее.