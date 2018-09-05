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Александр Моор и Дмитрий Артюхов посетили на Ямале «Обдорский острог»‍

5 сентября 2018, 16:10
В среду, 5 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов посетили в Салехарде «Обдорский острог».

Историко-архитектурный комплекс был воссоздан на историческом месте основания столицы Ямала. Экскурсию по «Обдорскому острогу» провел для глав регионов атаман Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сергей Захарченко, который показал Александру Моору и Дмитрию Артюхову казачью горницу, кузницу, Никольскую башню, храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

«Обдорский острог» повторяет облик старинной крепости, который был построен по древней технологии без единого гвоздя и положил начало современному Салехарду. На территории историко-архитектурного комплекса расположена экспозиции «Сибирь казачья», где проводятся массовые гуляния, мастер-классы для жителей и гостей Салехарда, городские фольклорные праздники.

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