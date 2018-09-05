Александр Моор и Дмитрий Артюхов посетили на Ямале «Обдорский острог»‍

«Обдорский острог» повторяет облик старинной крепости, который был построен по древней технологии без единого гвоздя и положил начало современному Салехарду. На территории историко-архитектурного комплекса расположена экспозиции «Сибирь казачья», где проводятся массовые гуляния, мастер-классы для жителей и гостей Салехарда, городские фольклорные праздники.