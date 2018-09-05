70-летний пенсионер из Заводоуковска перевел мошенникам 662 000 рублей

Для получения денежных средств потерпевшему рекомендовали нанять юриста, который свяжется с ним через несколько дней. Вначале злоумышленники попросили пенсионера перечислить регистрационный сбор в сумме 5 000 рублей. Далее под различными предлогами у пострадавшего выманили более 500 000 рублей личных сбережений. Еще 151 000 рублей пенсионер взял в кредит, которые перевел на счет мошенников. Через некоторое время он обратился в полицию.