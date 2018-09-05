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70-летний пенсионер из Заводоуковска перевел мошенникам 662 000 рублей

5 сентября 2018, 19:10
Житель Заводоуковска перевел мошенникам 662 000 рублей в качестве оплаты юриста, для получения компенсации.

70-летний пенсионер приобрел через Интернет лекарственные препараты. Через некоторое время ему позвонили и представились сотрудниками МВД. Злоумышленники сообщили жителю Заводоуковска, что купленные лекарства являются контрафактом, а в отношении компании, которая их продала на территории России, заведено уголовное дело. Более того, «стражи правопорядка» заявили, что пенсионеру полагается компенсация в размере 5 000 000 рублей.

Для получения денежных средств потерпевшему рекомендовали нанять юриста, который свяжется с ним через несколько дней. Вначале злоумышленники попросили пенсионера перечислить регистрационный сбор в сумме 5 000 рублей. Далее под различными предлогами у пострадавшего выманили более 500 000 рублей личных сбережений. Еще 151 000 рублей пенсионер взял в кредит, которые перевел на счет мошенников. Через некоторое время он обратился в полицию.

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