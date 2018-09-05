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4 тюменских спортсмена представят Россию на чемпионате мира по скалолазанию

5 сентября 2018, 07:00
С 6 по 16 сентября в Австрии состоится чемпионат мира по скалолазанию, сборная России представлена 18–тью спортсменами из них четверо представители Тюменской области.

С 6–16 сентября восемнадцать российских спортсменов будут защищать честь страны на чемпионате мира по скалолазанию, который пройдет в Австрии в Инсбруке. В соревнованиях примут участие 900 скалолазов из 55 стран.

Из заявленных 18 спортсменов из России, четверо являются представителями Тюменской области: Станислав Кокорин, Мария Красивина, Александр Шиков и Юлия Каплина. Все тюменские скалолазы будут соревноваться в дисциплине «скорость».

Как сообщают в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, прямые трансляции соревнований могут увидеть люди со всего мира, около 40 тыс. зрителей будут болеть за своих спортсменов на соревновательных площадках.

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#Новости#Скалолазание#Тюменская область#Чемпионат мира#Ольга Муфтяхетдинова#Спорт
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