4 тюменских спортсмена представят Россию на чемпионате мира по скалолазанию

С 6–16 сентября восемнадцать российских спортсменов будут защищать честь страны на чемпионате мира по скалолазанию, который пройдет в Австрии в Инсбруке. В соревнованиях примут участие 900 скалолазов из 55 стран.
Из заявленных 18 спортсменов из России, четверо являются представителями Тюменской области: Станислав Кокорин, Мария Красивина, Александр Шиков и Юлия Каплина. Все тюменские скалолазы будут соревноваться в дисциплине «скорость».
Как сообщают в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, прямые трансляции соревнований могут увидеть люди со всего мира, около 40 тыс. зрителей будут болеть за своих спортсменов на соревновательных площадках.