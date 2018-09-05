26 творческих центров и спортшкол открылось в этом году в Тюмени

Морской центр «Алый парус» и такие учреждения как, «Контакт», «Грант», и «Бригантина» открыты для школьников, тяготеющих к творчеству. Свои спортивные навыки дети могут развить в универсальных детско-юношеских центрах: «Авангард», «Вероника», «Град», «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова», ДЮЦ, «Пламя», «Старт» и «Фортуна».