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26 творческих центров и спортшкол открылось в этом году в Тюмени

5 сентября 2018, 13:10
В Тюмени началась запись детей в различные секции и кружки, которые открылись на базе 26 учреждений дополнительного образования. Среди них: спортшколы, детско-юношеские центры.
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Дети

Морской центр «Алый парус» и такие учреждения как, «Контакт», «Грант», и «Бригантина» открыты для школьников, тяготеющих к творчеству. Свои спортивные навыки дети могут развить в универсальных детско-юношеских центрах: «Авангард», «Вероника», «Град», «Клуб детского творчества им. А.М. Кижеватова», ДЮЦ, «Пламя», «Старт» и «Фортуна».

Помимо этого в областной столице начали работать школы олимпийского резерва «Рубин», «Центр спортивного танца», «Водник», «Старт XXI век», «Тура», «Прибой» и «Центр дзюдо города Тюмени».

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