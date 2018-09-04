Закрытие "Натали Турс" на тюменском рынке туриндустрии не отразится

О том, что у "Натали Турс" отзовут лицензию, коллегам по туристическому бизнесу было понятно полгода назад. По словам Жанны Завьяловой, последний год у "Натали Турс" не было прямых вылетов из Тюмени. Директор турфирмы считает, что ничего страшного на рыке туристических услуг не происходит, идет обычная корректировка. «Да, с одной стороны продажи упали, но зато выросло качество услуг», - говорит Жанна Завьялова.