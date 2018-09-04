Закрытие "Натали Турс" на тюменском рынке туриндустрии не отразится

Все заказы и услуги туроператора аннулированы с 4 июля до 30 сентября 2018 года. На сайте "Натали Турс"сообщается, что с 1 октября 2018 года компания возобновит продажи.
Сомнения в том, что "Натали Турс" продолжит свою работу в октябре выразила Жанна Завьялова, директор тюменской туристической компании. «Считаю, что они канули в Лету, а причиной такого грустного финала стал плохой и, видимо, вороватый менеджмент».
О том, что у "Натали Турс" отзовут лицензию, коллегам по туристическому бизнесу было понятно полгода назад. По словам Жанны Завьяловой, последний год у "Натали Турс" не было прямых вылетов из Тюмени. Директор турфирмы считает, что ничего страшного на рыке туристических услуг не происходит, идет обычная корректировка. «Да, с одной стороны продажи упали, но зато выросло качество услуг», - говорит Жанна Завьялова.
При выборе надежного туроператора директор тюменской туристической компании советует мониторить отзывы в интернете, а также не искать подозрительно дешевые туры.
«Натали Турс» из-за финансовых трудностей в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. От действий компании пострадали более 30 тысяч туристов, их суммарный ущерб в июле оценивался в 1,2 миллиарда рублей.