За митинг против пенсионной реформы коммуниста ждет повторный суд

3 сентября коммунисты вновь вышли на митинг против повышения пенсионного возраста на площадь к памятнику Ленина. Городская администрация уже направила информацию о несогласованном мероприятии в органы правопорядка, сообщает "ТюменьПРО". Организатор Александр Черепанов выразил готовность нести самое суровое наказание, вплоть до отбывания 30 суток ареста.
Для Черепанова это станет повторным нарушением установленного порядка организации и проведения митинга. 20 августа суд назначил лидеру РКРП-КПСС штраф в 11 тысяч рублей за аналогичный митинг, который прошел без согласования с администрацией 20 июля.
«Даже при Гитлере, Муссолини и Пиночете митинги не запрещали, а наша власть находит разные предлоги, чтобы помешать людям собираться», резюмировал Черепанов.
Во время митинга 3 сентября задержаний не было. Полиция наблюдала за происходящим и выступающими, разъяснительную работу о том, что мероприятие не согласовано, не проводили.
Как сообщил Александр Черепанов, на митинг против пенсионной реформы он приглашал главного тюменского эсера Владимира Пискайкина, который обещал присоединиться к митингу, но не пришел. Поддержать коммуниста пришла Тамара Казанцева, председатель реготделения КПРФ.
По мнению участников, на митинге собрались около 250 человек.