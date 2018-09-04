nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За митинг против пенсионной реформы коммуниста ждет повторный суд

4 сентября 2018, 10:22
В Тюмени прошел седьмой митинг против пенсионной реформы. Организатором выступило региональное отделение РКРП во главе с Александром Черепановым. Проведение митинга не было согласовано с администрацией Тюмени. Организатору грозит административное наказание.
Сюжет
Тюмень

3 сентября коммунисты вновь вышли на митинг против повышения пенсионного возраста на площадь к памятнику Ленина. Городская администрация уже направила информацию о несогласованном мероприятии в органы правопорядка, сообщает "ТюменьПРО". Организатор Александр Черепанов выразил готовность нести самое суровое наказание, вплоть до отбывания 30 суток ареста.

Для Черепанова это станет повторным нарушением установленного порядка организации и проведения митинга. 20 августа суд назначил лидеру РКРП-КПСС штраф в 11 тысяч рублей за аналогичный митинг, который прошел без согласования с администрацией 20 июля.

«Даже при Гитлере, Муссолини и Пиночете митинги не запрещали, а наша власть находит разные предлоги, чтобы помешать людям собираться», резюмировал Черепанов.

Во время митинга 3 сентября задержаний не было. Полиция наблюдала за происходящим и выступающими, разъяснительную работу о том, что мероприятие не согласовано, не проводили.

Как сообщил Александр Черепанов, на митинг против пенсионной реформы он приглашал главного тюменского эсера Владимира Пискайкина, который обещал присоединиться к митингу, но не пришел. Поддержать коммуниста пришла Тамара Казанцева, председатель реготделения КПРФ.

По мнению участников, на митинге собрались около 250 человек.

#Новости#РКРП#Митинги протеста#Тюменская область#Пенсионная реформа#Тюмень#КПРФ#Митинги#Вадим Квасюк#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25