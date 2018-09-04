В Тюменской области ребенок сломал ногу в детском саду

В пресс-службе УФССП России по Тюменской области пояснили, что мальчик, находясь на площадке детского сада без присмотра воспитателя, поскользнулся и упал с металлической лестницы, в результате чего получил закрытый перелом ноги.
Маму ребенка оповестили о случившемся лишь через несколько часов после случившегося. Ребенка привела в больницу мать, где врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом ноги.
Несмотря на то, что образовательное учреждение не создало необходимые безопасные условия присмотра и ухода за воспитанником, руководство не принесло своих извинений за причинение вреда здоровью матери ребенка, добавили в УФССП России по Тюменской области.
По данному факту было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда в пользу матери ребенка в размере 50 тысяч рублей, на основании решения Уватского районного суда Тюменской области.
Руководство детского сада в добровольный срок произвело оплату в полном объеме.