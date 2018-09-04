nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области ребенок сломал ногу в детском саду

4 сентября 2018, 13:10
Юный тюменец сломал ногу в детском саду оставшись без присмотра взрослых. Работники дошкольного учреждения сообщили о случившемся матери ребенка только вечером, когда она пришла забирать сына домой.
Сюжет
Дети

В пресс-службе УФССП России по Тюменской области пояснили, что мальчик, находясь на площадке детского сада без присмотра воспитателя, поскользнулся и упал с металлической лестницы, в результате чего получил закрытый перелом ноги.

Маму ребенка оповестили о случившемся лишь через несколько часов после случившегося. Ребенка привела в больницу мать, где врачи диагностировали у мальчика закрытый перелом ноги.

Несмотря на то, что образовательное учреждение не создало необходимые безопасные условия присмотра и ухода за воспитанником, руководство не принесло своих извинений за причинение вреда здоровью матери ребенка, добавили в УФССП России по Тюменской области.

По данному факту было возбуждено исполнительное производство о взыскании морального вреда в пользу матери ребенка в размере 50 тысяч рублей, на основании решения Уватского районного суда Тюменской области.

Руководство детского сада в добровольный срок произвело оплату в полном объеме.

Материалы по теме
Семиклассница сломала ногу на уроке физкультуры в Тюмени. СК РФ начал проверку (ВИДЕО)
#Новости#Несчастный случай#Тюменская область#Перелом#Детские сады#Дети#Наиль Каримов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25