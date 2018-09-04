Тюменцы смогут путешествовать в Китай прямым рейсом

Если путешественники не будут выезжать за пределы острова Хайнань, дополнительно визу получать не нужно. В противном случае купить ее можно в консульстве по стоимости 80 долларов, либо прилетев, по цене 65 долларов. В последнем случае действует ограничение на некоторые посещаемые страны. По данному вопросу лучше получить консультацию специалиста.