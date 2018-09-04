Тюменцы смогут путешествовать в Китай прямым рейсом

Ранее наладить прямую транспортно-воздушную связь пробовала компания «Жемчужная река» из Китая. Но рейсы переносились, отменялись, деньги возвращались туристам. На данный момент компания «Русь-тур» открыла вылеты из Тюмени в Хайнань. с 29 октября они будут осуществляться каждый понедельник. Тур-оператор несколько лет организовывает рейсы в Китай из Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов. Сопровождает полет авиакомпания Red Wings.
Бронировать билеты можно уже сейчас на 7 ночей, две недели или 21 день. Примерная стоимость отеля с тремя звездами составит 65 000 рублей на неделю отдыха. Четырех—звездный отдых на этот же срок обойдется туристам в 77,5 тысяч рублей. Цена путевок может варьироваться.
Из Тюмени будет летать транзитный Airbus-320, — с посадкой в Улан-Удэ или Иркутске. Полет составит около 9 часов.
Если путешественники не будут выезжать за пределы острова Хайнань, дополнительно визу получать не нужно. В противном случае купить ее можно в консульстве по стоимости 80 долларов, либо прилетев, по цене 65 долларов. В последнем случае действует ограничение на некоторые посещаемые страны. По данному вопросу лучше получить консультацию специалиста.