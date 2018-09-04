Подборка лучших фильмов и мультфильмов про школу

Сюжет: Знаменитый мультфильм, который доступен к просмотру к просмотру https://www.ivi.ru/watch/3306, разделен на три части, в которых можно наблюдать за жизнью лентяя и озорника Проделкина. Регулярный прогул уроков забирает у ученика самые светлые воспоминания о школьных годах. В первой части перед зрителями открывается картина, как Проделкин стоит возле стенгазеты и осознает, что одноклассники весело проводят время. Вторая часть будет рассказывать о попытках главного героя стать прилежным учеником и гением. Но лень побеждает, и третья часть окажется самой непредсказуемой для зрителя.