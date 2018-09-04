Подборка лучших фильмов и мультфильмов про школу

Сюжет: Знаменитый мультфильм, который доступен к просмотру к просмотру https://www.ivi.ru/watch/3306, разделен на три части, в которых можно наблюдать за жизнью лентяя и озорника Проделкина. Регулярный прогул уроков забирает у ученика самые светлые воспоминания о школьных годах. В первой части перед зрителями открывается картина, как Проделкин стоит возле стенгазеты и осознает, что одноклассники весело проводят время. Вторая часть будет рассказывать о попытках главного героя стать прилежным учеником и гением. Но лень побеждает, и третья часть окажется самой непредсказуемой для зрителя.
Кому смотреть: Мультфильм можно посмотреть всей семьей.
Сюжет: Фильм, трейлер к которому доступен по ссылке https://www.ivi.ru/watch/100009/trailers, рассказывает о событиях в Массачусетском Технологическом Институте. Начался первый семестр обучения, где профессор математики решает узнать о способностях своих подопечных. На доске он пишет сложную задачу, надеясь на великолепие умов учеников. Один ответ был правильным, но оставлен анонимно. В скором времени преподаватель узнает, что все сложные задачи решал молодой уборщик - одаренный парень. Профессор решает зачислить юного гения на факультет, но юноша не желает менять свою жизнь.
Кому смотреть: Фильм идеален для семейного просмотра.
Сюжет: Кинокартина рассказывает про молодую, красивую и сильную учительницу, которая намерена уехать в Сибирь из Петербурга в дореволюционные времена. Перед отъездом главная героиня влюбляется в отважного Мартынова, который отвечает ей взаимностью. В глухой сельской деревне они снова встретятся, но семейное счастье оказывается недолгим. Учительница стала любимицей всей детворы, а Мартынов - настоящий революционер и большевик. Дмитрий по истечению обстоятельств и своей работы трагически погибает, и Варваре необходимо самостоятельно справиться со семи тяжбами послереволюционного времени.
Кому смотреть: Рекомендуем вспомнить старый добрый фильм каждому взрослому.
Сюжет: Главный герой фильма - ученик пятого класса Боря Збандуто. Славится пятиклассник своими регулярными проделками. Пионерский лагерь для Бори подготовил ужасный подарок - его назначают вожатым в младшую группу. Для главного героя быть вожатым, следить за мелюзгой, и прочие обязанности является настоящим кошмаром. Но через некоторое время он постепенно втягивается в процесс.
Кому смотреть: Кинокартина отлично подходит для просмотра в семейном кругу.
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