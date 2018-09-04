Передовые технологии подсчета голосов появятся на "Тюменской марке", не на выборах

"Знаю, что в научных кругах подобная тема поднимается. В октябре коллеги приглашают эту тему обсудить в Пятигорске. Там будет лекция на эту тему. Но это пока только теоретические изыскания, ничего более. Ближайшие пять лет я не ожидаю блокчейна в избирательном процессе в избирательном праве. И это не очень хорошо. Но я сторонник того чтобы все это обкатать на ряде субъектов. Как это делалось с QR-кодами - машиночитаемые двухмерные изображения на протоколах участковых избирательных комиссий, 20 регионов применили технологию, она себя проявила хорошо. Теперь это фактически используется на каждом избирательном участке. Поэтому надо эту технологию эмпирическим путем испытать, потрогать руками, посмотреть, как она работает в жизни и делать выводы", - рассказал изданию Игорь Халин.