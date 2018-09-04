Передовые технологии подсчета голосов появятся на "Тюменской марке", не на выборах

Тюменский стартап «Блокчеин индастриал альянс» из ТИУ разрабатывает приложение и инфраструктуру платформы для защиты данных при голосовании на конкурсе «Тюменская марка», об этом рассказал директор департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Сергей Толстых.
«Проголосовать можно будет, как на сайте, так и через приложение, которое через две недели будет доступно в магазинах мобильных приложений «Google Play» и «App Store», - рассказал Сергей Толстых.
Платформа для голосования будет работать на блокчейне, т.е. базе данных, распределенной на миллионах компьютеров по всему миру. В данном случае используется блокчейн Ethereum. Это разработка русского программиста Виталика Бутерина.
Технический директор криптотрейдингового сервиса Артем Головачев рассказал изданию, что результаты такого голосования действительно нельзя подделать. Данный метод перспективен и уже используется в нескольких странах.
По мнению эксперта, данная система блокчейн перспективна для проведения выборов. В Тюмени 9 сентября пройдет единый день голосования, где жители региона и Тюмени проголосуют за губернатора и депутатов в городскую Думу. Появится ли разработка в пользовании у Облизбиркома, председатель Игорь Халин ответил, что вряд ли.
"Знаю, что в научных кругах подобная тема поднимается. В октябре коллеги приглашают эту тему обсудить в Пятигорске. Там будет лекция на эту тему. Но это пока только теоретические изыскания, ничего более. Ближайшие пять лет я не ожидаю блокчейна в избирательном процессе в избирательном праве. И это не очень хорошо. Но я сторонник того чтобы все это обкатать на ряде субъектов. Как это делалось с QR-кодами - машиночитаемые двухмерные изображения на протоколах участковых избирательных комиссий, 20 регионов применили технологию, она себя проявила хорошо. Теперь это фактически используется на каждом избирательном участке. Поэтому надо эту технологию эмпирическим путем испытать, потрогать руками, посмотреть, как она работает в жизни и делать выводы", - рассказал изданию Игорь Халин.
Конкурс среди представителей малого и среднего предпринимательства проходит в 16-ый раз. В этом году представлено 10 номинаций. Около 70 организаций уже подали заявки для участия. Регистрация участников и народных экспертов продлится до 7 сентября. Награждение состоится 15 ноября.