Дождались! Благодаря СК Снегири 168 обманутых дольщиков справят новоселье

В свою очередь, будущие новоселы дома поблагодарили Группу компаний «Снегири» за отклик и участие в решении их общей проблемы, за возможность «наконец-то почувствовать тепло своих домов» и за оперативное завершение строительства их дома. Татьяна, мама двоих детей, не могла скрыть своих эмоций: «После пяти лет ожидания, мы наконец-то сможем заехать в нашу квартиру! Мы уже потеряли надежду. Спасибо вам за неравнодушие к нашей беде. Надеемся, что ремонт сделаем быстро и Новый год уже будем встречать в новой квартире».