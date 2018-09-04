Дождались! Благодаря СК Снегири 168 обманутых дольщиков справят новоселье

Строительство дома ГП-8 началось еще в 2012 году. Застройщиком этого дома была печально известная компания «Тюменский строитель». Квартиры были полностью реализованы по Договорам участия в долевом строительстве, но в указанный срок дольщики ключи от своих квартир так и не получили. На директора ЗАО «Тюменский строитель» Анатолия Санникова заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Компания проходит процедуру банкротства, стройка была заморожена.
После нескольких лет консервации объекта и бессонных ночей дольщиков, дом поступил на баланс администрации города, остро встала задача поиска надежного застройщика-инвестора. ГК «Снегири» взяла на себя инициативу осуществить все необходимые работы по достройке проблемного объекта.
Степень строительной готовности на момент передачи объекта компании-инвестору составляла 45%. Требовалось в течение года достроить две секции, которые были законсервированы на стадии фундамента.
Компания "Снегири" исправила все ошибки застройщика-банкрота, достроила проблемный дом в нужный срок и ввела его в эксплуатацию без привлечения средств дольщиков, взяв на себя все дополнительные финансовые расходы. Дому присвоен адрес – ул. Газопромысловая, 1.
Несмотря на дождливую погоду, среди присутствующих было отличное настроение. Артём Божедомов, представитель компании «Снегири», поздравил дольщиков с долгожданным событием и пожелал семейного счастья и домашнего уюта в новых квартирах.
В свою очередь, будущие новоселы дома поблагодарили Группу компаний «Снегири» за отклик и участие в решении их общей проблемы, за возможность «наконец-то почувствовать тепло своих домов» и за оперативное завершение строительства их дома. Татьяна, мама двоих детей, не могла скрыть своих эмоций: «После пяти лет ожидания, мы наконец-то сможем заехать в нашу квартиру! Мы уже потеряли надежду. Спасибо вам за неравнодушие к нашей беде. Надеемся, что ремонт сделаем быстро и Новый год уже будем встречать в новой квартире».
Справка:
ГК «Снегири» - известный и надежный девелопер Тюменской области, свою историю ведет с 2007 года. В группу компаний входят строительные компании ООО «Городок» и ООО «К2», которые возводят в Тюмени популярные проекты «Звездный городок» и «Европейский берег».
Компания «Снегири» известна не только и не столько строительством жилых комплексов, сколько комплексным подходом к развитию вверенных ей территорий и качественному улучшению инфраструктуры городской среды: ТРЦ "Тюмень Сити Молл", ТЦ "Матрёшка", жилой дом «Снегири» на Широтной, дом повышенной комфортности «На Минской», жилой дом «Абсолют», «жемчужина» Мыса – микрорайон «Звездный городок».
В настоящее время ГК «Снегири» работает над двумя масштабными проектами: