Александр Моор развивает культурные связи в Новом Уренгое

Начало рабочего визита было положено на фестивале «Ямал многонациональный» в Новом Уренгое, на котором выступили творческие коллективы и были организованы различные мероприятия. Идея праздника состоит в поддержании культуры и межнационального единства, выражения уникальности культурного наследия народов Ямала.
Александр Моор открыл фестиваль приветственной речью. В ней он выразил благодарность за прием и отметил, что большое количество жителей Ямала, — это народ приезжий из других регионов страны, но все-таки все вместе ямальцы смогли сохранить многовековые традиции.
Мир и согласие, уважение и дружба – принципы, которые заложило наше старшее поколение. Мы их сегодня ценим и бережем. Благодаря таким фестивалям, мы можем больше узнать друг о друге,заметил Александр Моор.
Далее врио главы Тюменской области посетил круглый стол по вопросам межнациональных отношений, где присутствовали органы власти и общественные деятели.
Главы регионов побывали и в центре для одаренных детей, на базе детской школы искусств имени Рахманинова. Здесь они вручили сертификаты на материально—техническое оснащение детей музыкальными инструментами и изобразительными материалами.
После этого Дмитрий Артюхов и Александр Моор побывали на открытии спортивного комплекса под открытым небом «Виадук».
Заключением поездки стал праздник в Ноябрьске, посвященный дню города.