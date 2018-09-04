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Александр Моор развивает культурные связи в Новом Уренгое

4 сентября 2018, 16:10
В рабочей поездке Александра Моора в Новый Уренгой сопровождал Дмитрий Артюхов.

Начало рабочего визита было положено на фестивале «Ямал многонациональный» в Новом Уренгое, на котором выступили творческие коллективы и были организованы различные мероприятия. Идея праздника состоит в поддержании культуры и межнационального единства, выражения уникальности культурного наследия народов Ямала.

Александр Моор открыл фестиваль приветственной речью. В ней он выразил благодарность за прием и отметил, что большое количество жителей Ямала, — это народ приезжий из других регионов страны, но все-таки все вместе ямальцы смогли сохранить многовековые традиции.

Мир и согласие, уважение и дружба – принципы, которые заложило наше старшее поколение. Мы их сегодня ценим и бережем. Благодаря таким фестивалям, мы можем больше узнать друг о друге,заметил Александр Моор.

Далее врио главы Тюменской области посетил круглый стол по вопросам межнациональных отношений, где присутствовали органы власти и общественные деятели.

Главы регионов побывали и в центре для одаренных детей, на базе детской школы искусств имени Рахманинова. Здесь они вручили сертификаты на материально—техническое оснащение детей музыкальными инструментами и изобразительными материалами.

После этого Дмитрий Артюхов и Александр Моор побывали на открытии спортивного комплекса под открытым небом «Виадук».

Заключением поездки стал праздник в Ноябрьске, посвященный дню города.

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