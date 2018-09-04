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84% бизнесменов РФ готовы продать свои активы из-за санкций неэффективности работы

4 сентября 2018, 19:40
Аудиторская фирма EY провела опрос руководителей компаний из РФ, работающих на зарубежных рынках. По их результатам 84% директоров фирм готовы продать свои активы из-за неэффективности и политической напряженности.

Около 51% респондентов сообщили, что обдумывают продажу собственности организации из-за возможных санкций, 33% опрошенных заявили, что хотят избавиться от неэффективных активов. Сообщается, что большинство бизнесменов опасаются изменений в геополитике. Среди других рисков – изменения валютного курса рубля и переход на цифровую экономическую модель. 33% респондентов опасаются усиления госрегулирования в отношении бизнесменов.

Опрос EY был проведен весной 2018 года. Между тем эксперты отмечают, что в данном случае выборка респондентов проводилась в отдельно взятой иностранной фирме и реальные могут гораздо лучше опубликованных аудиторской компанией.

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