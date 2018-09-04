84% бизнесменов РФ готовы продать свои активы из-за санкций неэффективности работы

Около 51% респондентов сообщили, что обдумывают продажу собственности организации из-за возможных санкций, 33% опрошенных заявили, что хотят избавиться от неэффективных активов. Сообщается, что большинство бизнесменов опасаются изменений в геополитике. Среди других рисков – изменения валютного курса рубля и переход на цифровую экономическую модель. 33% респондентов опасаются усиления госрегулирования в отношении бизнесменов.