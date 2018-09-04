nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

136 рабочих ООО «Интерпродукт» в Тюмени получили зарплату за пять месяцев 2018 года

4 сентября 2018, 19:10
В Тюмени 136 рабочих ООО «Интерпродукт» получили заработную плату за март-июль 2018 года. Всего было выплачено 3 700 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура ЦАО областной столицы добилась выдачи зарплаты сотрудникам ООО «Интерпродукт» в полном объеме.

Руководство фирмы задолжало 136 работникам около 3 700 000 рублей. После проверки прокуроры города вынесли представление директору компании с требованием устранить нарушение действующего законодательства. В начале сентября руководства фирмы полностью рассчиталось с рабочими.

Прокуроры Тюмени напоминают, что тюменцы могут сообщить о задержках заработной платы написав заявление. Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. С начала года стражи правопорядка зафиксировали более 360 нарушений в области трудовых прав.

Материалы по теме
Директор компании «Стройпроект 2025» в Тюмени обвиняется в невыплате зарплат на сумму более 1 млн рублейТюменский аквапарк «ЛетоЛето» обвинили в невыплате зарплат
#Новости#Долги по зарплате#Зарплата#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25