136 рабочих ООО «Интерпродукт» в Тюмени получили зарплату за пять месяцев 2018 года

Прокуратура ЦАО областной столицы добилась выдачи зарплаты сотрудникам ООО «Интерпродукт» в полном объеме.
Руководство фирмы задолжало 136 работникам около 3 700 000 рублей. После проверки прокуроры города вынесли представление директору компании с требованием устранить нарушение действующего законодательства. В начале сентября руководства фирмы полностью рассчиталось с рабочими.
Прокуроры Тюмени напоминают, что тюменцы могут сообщить о задержках заработной платы написав заявление. Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. С начала года стражи правопорядка зафиксировали более 360 нарушений в области трудовых прав.