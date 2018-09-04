136 рабочих ООО «Интерпродукт» в Тюмени получили зарплату за пять месяцев 2018 года

Прокуроры Тюмени напоминают, что тюменцы могут сообщить о задержках заработной платы написав заявление. Защита трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда, является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. С начала года стражи правопорядка зафиксировали более 360 нарушений в области трудовых прав.