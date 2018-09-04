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10 млрд. рублей «Газпром» направит на развитие социальных проектов Ямала

4 сентября 2018, 08:20
3 сентября врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на рабочей встрече в Санкт–Петербурге подписали дополнение о сотрудничестве на 2018 год. По данному соглашению «Газпром» направит на развитие социально значимых проектов около 10 млрд. рублей.
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ЯНАО

С целю развития Генерального соглашения, регламентирующее отношения между компанией «Газпром» и ЯНАО, ежегодно заключается Соглашение о сотрудничестве, в настоящий момент подписаны: Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива; Договор о газификации и Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта «Ямал». В рамках данного сотрудничества «Газпром» разработал программу развития газификации и газоснабжения Ямала до 2021 года (документ находится на рассмотрении в правительстве ЯНАО). А также в 2018 году запланирован ввод автомобильной газонаполнительной компрессорной станции «Газпрома» в Новом Уренгое. В будущем планируется строительство еще двух станций в поселке Пангоды и в Ноябрьске.

В рамках реализации программы «Газпром – детям» на Ямале были построены: 12 многофункциональных спортивных площадок в муниципальных образовательных объектах, спортивно–оздоровительный комплекс в Новом Уренгое и реконструировали крытый ледовый дворец в п. Пангоды.

3 сентября врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, на рабочей встрече в Санкт–Петербурге подписали дополнение о сотрудничестве на 2018 год. По данному соглашению «Газпром» направит на развитие Ямальского центра газодобычи и освоения Харасавэйского месторождения около 10 млрд. рублей.

Как сообщает врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, «Газпром» является стратегическим партнером региона, который вносит ежегодный вклад в развитие городов и поселков Ямала. Благодаря сотрудничеству с компанией был полностью очищен остров Белый.

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#Новости#Официальные встречи#ЯНАО#Дмитрий Артюхов#Газпром#Ямал#Ольга Муфтяхетдинова#Экономика
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