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В Тюмени неизвестные ездили по тротуару около колледжа ТИУ

3 сентября 2018, 18:09
В интернете появились видеокадры, где неизвестные молодые люди едут на автомобиле разгоняя студентов политехнического отделения Многопрофильного колледжа ТИУ на улице Холодильной, 85. Сотрудники ГИБДД в курсе инцидента.
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Тюмень

Видео появилось в нескольких пабликах «ВКонтакте» и Instagram. Между тем, подобные действия возмутили горожан. Тюменцы потребовали найти виновных.

В пресс-службе ГИБДД Тюменского региона отметили, что знают об инциденте. На данный момент сотрудники правопорядка намеренны провести профилактическую работу со студентами.

Съездим в этот колледж, проведем разъяснительную работу со студентами. Если удастся установить личности людей, которые управляли транспортным средством, то мы привлечем их к административной ответственности, отметили в ведомстве.

Кто-то на турнике склепку делает, кто-то скворечники строит, кто-то роботов собирает, а кто-то вот как эти ребята по тротуару ездят,отметил подписчик одного из пабликов Тюмени.

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