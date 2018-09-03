В Тюмени неизвестные ездили по тротуару около колледжа ТИУ

Видео появилось в нескольких пабликах «ВКонтакте» и Instagram. Между тем, подобные действия возмутили горожан. Тюменцы потребовали найти виновных.
В пресс-службе ГИБДД Тюменского региона отметили, что знают об инциденте. На данный момент сотрудники правопорядка намеренны провести профилактическую работу со студентами.
Съездим в этот колледж, проведем разъяснительную работу со студентами. Если удастся установить личности людей, которые управляли транспортным средством, то мы привлечем их к административной ответственности, отметили в ведомстве.
Кто-то на турнике склепку делает, кто-то скворечники строит, кто-то роботов собирает, а кто-то вот как эти ребята по тротуару ездят,отметил подписчик одного из пабликов Тюмени.