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Тюменцы жалуются на отсутствие разметки на дворовых парковках

3 сентября 2018, 13:10
Жители дома №12 по улице Логунова в Тюмени пожаловались в соцсетях на отсутствие разметки на парковке во дворе.
Сюжет
Тюмень

По словам местных жителей, управа отказывается наносить разметку ссылаясь на то, что возле детских садов ее рисовать нельзя. В то же время при благоустройстве соседнего двора разметку нарисовали.

Впрочем, далеко не все пользователи соцсети, в которой был размещен пост, поддержали его автора.

А что, без разметки поставить нельзя, задается вопросом Майя Антуфьева.

Как жить то теперь без разметки? Надо написать во все группы чтобы приняли меры, а то без нее то никуда в наше время, особенно на парковке, добавил пользователь по имени Игорь Бойко.

Также в комментариях автору поста советовали самому нанести разметку, либо научится ровно ставить машину без нее.

У нас во дворах нет разметки и все ставят нормально и не кто не жалуется, просто если не можешь поставить машину нормально зачем она тебе вообще нужна,подытожила дискуссию подписчица одного из тюменских пабликов по имени Софья Минюк.

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