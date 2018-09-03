Семья из Тюменской области выиграла в лотерею квартиру

Когда жена позвонила, чтобы поделиться радостью, я был очень сильно занят на работе и как-то сухо воспринял новость. Зато супруга была в восторге, и ее эмоций хватило на двоих. Она полночи не спала, все думала о выигрыше, пояснил он.