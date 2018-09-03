Семья из Тюменской области выиграла в лотерею квартиру

Семья Труфмановых начала активно участвовать в лотереях после новогоднего тиража, когда было разыграно более двух миллиардов рублей. По их словам, именного тогда они поняли, что хотят стать лотерейными миллионерами.
Два лотерейных билета, один из которых оказался выигрышным, тюменская семья приобрела на почте. По словам Ивана Труфманова, первой о победе узнала его супруга.
Когда жена позвонила, чтобы поделиться радостью, я был очень сильно занят на работе и как-то сухо воспринял новость. Зато супруга была в восторге, и ее эмоций хватило на двоих. Она полночи не спала, все думала о выигрыше, пояснил он.
Жилье у семьи Труфмановых уже есть, они как раз совсем недавно закончили там ремонт. Так что на выигрыш они купят новую мебель в свою квартиру и ноутбуки для детей.