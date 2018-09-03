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1,5 млн рублей выделено на оборудование для центра гигиены в ХМАО

3 сентября 2018, 11:40
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» разместило на сайте госзакупок заявку на поставку лабораторного оборудования в микробиологические лаборатории для собственных нужд. На эти цели выделено 1 565 385 рублей.

Исполнитель в рамках контракта будет обязан осуществить поставку аспиратора, который предназначен для автоматического отбора проб биологических аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха различных помещений и атмосферного воздуха, лабораторную центрифугу, прибор вакуумного фильтрования.

Также «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» закупит термостат электрический с охлаждением, который предназначен для проведения бактериологических исследования, определения биологического потребления кислорода, лабораторный холодильник, морозильник, настенный бактерицидный облучатель, водяную баню, весы и сушильный шкаф.

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#Новости#Оборудование#Центр гигиены и эпидемиологии#ХМАО - Югра#Югра#Наиль Каримов#Экономика
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