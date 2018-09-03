1,5 млн рублей выделено на оборудование для центра гигиены в ХМАО

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» разместило на сайте госзакупок заявку на поставку лабораторного оборудования в микробиологические лаборатории для собственных нужд. На эти цели выделено 1 565 385 рублей.