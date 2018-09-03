1,3 млн рублей выделено на поставку бакалейных товаров для тюменского детсада №125

Исполнитель в рамках контракта будет обязан поставить детскому саду 80 килограммов какао-порошка, содержащего от 12% до 20% масла какао и не более 7,5% влаги, 330 килограммов картофельного крахмала, 880 килограммов соли, 70 килограммов среднелистового и крупнолистового чая, 93 килограмма кофейного напитка.