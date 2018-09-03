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1,3 млн рублей выделено на поставку бакалейных товаров для тюменского детсада №125

3 сентября 2018, 15:40
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад №125 города Тюмени разместило на сайте госзакупок заявку на поставку продуктов питания (бакалейные товары) для собственных нужд. На эти цели выделено 1 306 194 рублей.

Исполнитель в рамках контракта будет обязан поставить детскому саду 80 килограммов какао-порошка, содержащего от 12% до 20% масла какао и не более 7,5% влаги, 330 килограммов картофельного крахмала, 880 килограммов соли, 70 килограммов среднелистового и крупнолистового чая, 93 килограмма кофейного напитка.

Также дошкольное учреждение закупит для собственных нужд 54 килограмма цикория, 5 килограмм дрожжей, 1 300 килограмм сгущенного молока, 10 килограммов пищевой соды, 1 000 килограммов повидла, 20 килограммов сушеной зелени, 6 400 килограммов сахарного песка, 600 килограммов пшеничной крупы, 300 килограммов ячневой крупы, 540 килограммов гречневой крупы, 1 850 килограммов рисовой крупы, 1 700 килограммов макарон.

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