Россияне с 1 сентября могут оформлять биометрические паспорта в МФЦ

Несмотря на то, что загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации были введены в стране еще в 2005 году, многофункциональные центры получили право выдавать их лишь с февраля 2018 года, и лишь в тех районных центрах и городских округах, где проживало более 100 тысяч человек.