nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россияне с 1 сентября могут оформлять биометрические паспорта в МФЦ

2 сентября 2018, 11:00
В России с 1 сентября упростили процедуру получения загранпаспорта. Теперь оформить все необходимые документы и получить биометрические паспорта жители страны могут в МФЦ округов и административных центров с населением свыше 50 тысяч человек.

Для этого необходимо подать заявление о выдаче биометрического загранпаспорта, например, через МФЦ или онлайн. Документ оформят в территориальном органе МВД и выдадут заявителю в этом же многофункциональном центре.

Несмотря на то, что загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации были введены в стране еще в 2005 году, многофункциональные центры получили право выдавать их лишь с февраля 2018 года, и лишь в тех районных центрах и городских округах, где проживало более 100 тысяч человек.

Материалы по теме
Шенгенские визы будут клеить только в биометрические паспортаИнтернет-пользователи выбирают биометрические загранпаспорта
#Новости#Оформление#Загранпаспорт#Россия#Паспорт#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25