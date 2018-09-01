Глава Республики Хакасия Виктор Зимин поздравил ребят с Днем знаний

По традиции Зимин посетил Хакасскую национальную гимназию-интернат им. Н.Ф. Катанова, сообщает “Хакасия-Информ”. У главы региона уже давно сложились тёплые отношения с маленькими воспитанниками гимназии. Это учебное заведение находится под личным патронажем Виктора Зимина. И каждый год глава региона приезжает в учебное заведение, чтобы принять участие в празднике 1 сентября.