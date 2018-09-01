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Глава Республики Хакасия Виктор Зимин поздравил ребят с Днем знаний

1 сентября 2018, 15:50
1 сентября в Республике Хакасия за парты сели более 65 000 школьников. По всему региону проходили торжественные мероприятия, приуроченные ко дню знаний. Поздравил с важным праздником ребят и глава Хакасии Виктор Зимин. Он побывал на первом звонке и торжественной линейке «День знаний – 2018».

По традиции Зимин посетил Хакасскую национальную гимназию-интернат им. Н.Ф. Катанова, сообщает “Хакасия-Информ”. У главы региона уже давно сложились тёплые отношения с маленькими воспитанниками гимназии. Это учебное заведение находится под личным патронажем Виктора Зимина. И каждый год глава региона приезжает в учебное заведение, чтобы принять участие в празднике 1 сентября.

Выступая перед собравшимися, Зимин пожелал школьникам успехов. Также глава региона напутствовал выпускников, для которых наступает самый ответственный учебный год. Глава региона пожелал им «блестяще сдать ЕГЭ». Кроме того, Зимин выразил надежду, что ребята будут и дальше жить и работать в Хакасии.

Областная национальная школа Хакасии была открыта ещё в 1945 году. В дальнейшем, в 1992 году, её реорганизовали в Хакасскую национальную гимназию-интернат. Обучение в учреждении ведётся сразу на двух языках – русском и хакасском.

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